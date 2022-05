Nevídaná krása pavouků

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Petr Škotko

Nevídanou krásu si prohlédnete na stejnojmenné výstavě až do 7. srpna v Památníku města Protivín. Na expozici najdete makrofotografie předního českého arachnologa Antonína Kůrky. Mezi snímky najdete i české zástupce, kterých u nás popsáno 882 druhů, a také ty exotické. Výstava Nevídaná krása je otevřena od úterý do neděle od 9 do 12 a od 13 do 16 h.