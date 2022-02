Do hajan! s divadlem Drak

Divadlo Drak a autorská inscenace Do hajan! hostující režisérky Veroniky Poldauf Riedlbauchové.Zdroj: Milan Hajn

Divadlo Drak přiveze do Českého Krumlova autorskou inscenaci Veroniky Poldauf Riedelbauchové Do hajan! Hra se pohybuje mezi klaunskou groteskou a poetickým fyzickým divadlem a je určena pro děti od tří let. Těšte se na známou situaci, kdy děti ve chvíli, kdy by měly jít spát, mají spoustu energie a spát vůbec nechtějí. Herci budou využívat principy stínohry, která je také oblíbená u dětí. Představení uvidíte v neděli 13. února od 15 h v Městském divadle Český Krumlov. Zaplatíte 100 Kč.