Jaké novoroční zvyky dodržovali naši předci?

Novoroční výstavu v borovanském klášteře stihnete ještě do 28. lednaZdroj: Klára Němcová

Jak naši předkové prožívali Vánoce a začátek nového roku? Co to jsou Hromnice a jaké bývaly novoroční zvyky? To zjistíte na výstavě Vánoční svátky o mnoho let zpátky v borovanském klášteře, která byla doplněna o novoroční témata. Nasajete atmosféru staročeské vesnice, uvidíte nástroje, které se užívaly třeba při zabijačkách, a dozvíte se, že se i po novém roce chodilo na koledu a proč. Přijít můžete ještě do 28. ledna.