XI. Ples města Bechyně

Kdy: V sobotu od 20 hodin

Kde: Kulturní dům Bechyně

Tradiční městský ples se koná dnes od 20 hodin ve velkém sále kulturního domu. Návštěvníky čeká bohatý program, soutěž o hodnotné a zajímavé ceny. Večer hudebně doprovodí skupina Horváth Band. Vstupné činí 150 korun.

Čínský nový rok myši na Střelnici v Táboře

Kdy: V sobotu od 16 hodin

Kde: Spolkový dům Střelnice Tábor

V malém sále si nejdříve užijí promítání krátkých tématických pohádek, hry, soutěže i vystoupení kouzelnice Magic Rosa hlavně děti.

Ve večerním bloku to rozbalí táborští To Be Delirious (psychedelichard rock), kapely Utíkej! (punk-rock), The Two Eggs (punk) a vystoupí i kytarista Jiří Šorm. Část výtěžku bude věnován organizaci Za práva zvířat.

K pohoštění budou nově návštěvníci moci ochutnat sýrové speciality a další pochutiny. Můžete se opět těšit na originální výzdobu všech prostor, kuriózní tématické masky, které doufáme, že si rovněž účastníci oslav i sami přinesou.

V tombole pak lze opět vyhrát stovky různých hodnotných cen. O půlnoci nebude samozřejmě chybět slavnostní přípitek šampaňským ani bombastický

ohňostroj, který z ekologických důvodů a šetrnosti k volně žijícím zvířatům proběhne pouze na plátně.





Postel pro anděla

Kdy: Pátek i sobota od 19.30 hodin

Kde: Kulturní dům Jistebnice

Ochotnický soubor Forbína sehraje hned dvakrát komediální hru Jaroslava Koloděje.



Večer plný sýrů a vína

Kdy: Pátek od 19 hodin

Kde: Kulturní dům Veselí nad Lužnicí

Rakletovacím večerem provází odborník Jiří Kopáček. K tepelné upravě použije raclette, goudu, romadúr i roquefort a vše doplní vínem.

Dlouhý, Široký a Bystrozraký

Kdy: V sobotu od 15 hodin

Kde: Masarykův dům v Táboře

Pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký na motivy K. J. Erbena o smutném princi, jeho podivných přátelích a krásné princezně se hraje v Masarykově domě od 15 hodin. Vstup je 70 Kč.