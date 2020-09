Sto let umělce

KDY: 4. září až 31. října

KDE: Smrčkův dům Soběslav

V pátek v 17 h začíná ve Smrčkově domě v Soběslavi výstava umělce Františka Peterky, který by oslavil 100 let od narození. Uvidíte lidové motivy v kresbě a grafice, inspiraci jihočeskou lidovkou kulturou. Otevřeno je od úterý do neděle od 9 do 12 a od 12.30 do 17 h. Výstava trvá do konce října.

Dožínky na statku

KDY: 5. září

KDE: Starý zámek v Borotíně



V Borotíně na Starém zámku se koná v sobotu celodenní program. V 10.15 a v 15.30 h vás čeká komentovaná prohlídka budovy, v 11 h Nezávislé divadlo zahraje dětem. Dožínkový průvod s předáním dožínkového věnce uvidíte ve 13 h. Ve 13.45 a v 16 h vystoupí folklorní soubor Labutěnky. Od 16.30 h hraje hudba. Těšte se na jarmark.

Vinný košt a festival chutí

KDY: 5. září

KDE: Tábor

ZA KOLIK: 100 Kč sklenice na košt, 60 Kč nálepka na vlastní sklenici, vstup zdarma



V Táboře na Žižkově náměstí, které se poprvé promění ve street food a degustační místo, si v sobotu užijete vinný košt a festival chutí. K ochutnání budou vína z Čech i Moravy, burčák i pravé prosseco, dále dobroty jako belgické hranolky, středomořské delikatesy, šnečí kaviár, asijské speciality aj. Zahraje cimbál i jiná muzika. Moderuje Slávek Boura. Vstup volný. Nalévá se do festivalové skleničky, ta stojí 100 Kč.

Monkey Business hrají v Táboře

KDY: 5. září

KDE: Garage, Tábor

ZA KOLIK: 450, 500 Kč



V táborské Garagi zahrají Monkey Business. Přijďte si je poslechnout v sobotu v 19 h. . Kapela s Matějem Ruppertem a Terezou Černochovou letos vyrazila na šňůru ke svému 20. výročí. Uslyšíte písně z různých období kapely, některé v pozměněných aranžích. Vstupné 450, 500 Kč.