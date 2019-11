Veselští vzpomenou na výročí republiky

Kdy: Pátek od 13 hodin

Kde: Pomník TGM u kulturního domu

Proč přijít: 101. výročí vzniku repuliky vzpomenou Veselští pietním aktem u pomníku TGM, kde také položí květiny.

Hokej v Soběslavi slaví 90. výročí

Kdy: Od pátku do neděle (hlavní zápas v sobotu od 17 hodin)

Kde: Zimní stadion

Za kolik: Vstupné je 60 korun, děti do 15 let neplatí nic

Proč přijít: V rámci oslav 90 let existence soběslavského hokeje se utkají hráči Old Boys Soběslav s výběrem bývalých reprezentantů České republiky. Účastnit se budou hvězdy z historie českého ledního hokeje. Mezi nimi se objeví i jména, která s tímto sportem začínala právě v Soběslavi - Jiří Lála, Roman Božek či Radek Bělohlav.

Manifestace k 101. výročí vzniku Československa

Kdy: V sobotu od 14 hodin

Kde: U sochy Jana Husa v parku na Husově náměstí v Táboře

Proč přijít: Na celorepublikovém shromáždění občanů bude připomenuto 101. výročí vzniku Československa. Veřejné shromáždění má formu manifestace a koná se pod záštitou prezidenta republiky Miloše Zemana. Budou se ho účastnit delegace všech tří mocí pramenících z Ústavy České republiky. V Táboře se na manifestaci sejdou delegace a občané, členové různých spolků sdružených ve Vlasteneckém fóru. Hlavní projev bude zaměřen na historické souvislosti vzniku samostatného československého státu, připomenutí úlohy Dr. Edvarda Beneše, který stál věrně po boku T.G. Masaryka a který o Edvardu Benešovi řekl, že bez pomoci Edvarda Beneše by samostatná republika nevznikla. Manifestanti v závěrečné části manifestace budou seznámeni s Táborským manifestem, kterým se postaví proti dalším pokusům o revizi výsledků II.světové války a zpochybňování státnického odkazu Edvarda Beneše. Hlavním heslem manifestace je "PRAVDA VÍTĚZÍ!"

Vzpomínkové shromáždění v Soběslavi

Kdy: V neděli od 16 hodin

Kde: Park u nádraží

Proč přijít: Přípomínku událostí 28. října 1918 se uskuteční pietní akt také v Soběslavi. V parku u nádraží před pomníkem obětí první světové války zahraje i žesťový kvartet.

Pietní akt v Táboře

Kdy: V pondělí od 10 hodin

Kde: Náměstí Františka Křižíka

Proč přijít: Slavnostní položení věnců - pietní akt při příležitosti 101 let od založení ČSR se koná také v Táboře. Pořádá ho město ve spolupráci s příslušníky posádky Tábor a Českého svazu bojovníků za svobodu Tábor.