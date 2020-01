Běh milénia podvacáté

Kdy: Sobota od 10 hod.

Kde: Před ZŠ Chýnov

Proč přijít: Tradiční krosový závod je koncipován od dětských předškolních kategorií až po dospělé. Prezentace dětí začíná od 10 hod., na start se potom postaví v 11.30 hod. Dospělí se prezentují od 11.30 hod. a hlavní závod se uskuteční ve 13.30 hod. Pořadatelé z řad základní školy a města myslili i na diváky. Po celou dobu konání sportovní akce je připraven zdarma guláš, svařák či teplý čaj.

Fichtly slaví výročí

Kdy: Sobota od 9 hod.

Kde: Letiště Soběslav

Proč přijít: Jubilejní 20. ročník závodů padesátek v režii Automotoklubu a Veteran Car Clubu se uskuteční v areálu soběslavského letiště již zítra. Registrace závodníků začíná v 9 hod. Od 11.15 startují rozjížďky, finálový závod kategorie Klasik se jede ve 12.30 hod., borci na své mašiny v kategorii Sport usednou posléze ve 13.45 hod.

Zoo připravila soutěž pro děti

Kdy: Od sobotu do 29. března od 9 do 16 (víkendy)

Kde: Zoo Tábor Větrovy

Šikovní školáci si při ním na čerstvém vzduchu před pololetním vysvědčením ověří znalosti přírodopisu. Soutěž začíná v sobotu a potrvá do neděle 29. března. Otázky na hracích kartách, které účastníci obdrží u pokladny, nejsou jednoduché, ale odpovědi jsou k nalezení u výběhů zvířat. Po odevzdání vyplněného kvízu čeká na soutěžící originální odměna. Všichni navíc budou zařazeni do slosování o další hodnotné ceny.

Táborská zahrada otevírá o víkendu od 9 do 16 hod.

Den v Aeroklubu Soběslav

Kdy: V sobotu od 9 hod.

Kde: Letiště Soběslav

Aeroklub Soběslav zve malé i velké na exkurzi a komentovanou prohlídku v aeroklubu. Prohlédnete si hangáry, vyzkoušíte si první zkušební hodinu s kadety i teoretický výcvik. Exkurzi povedou zkušení piloti i instruktoři.





Umělecké setkání ve Spektru

Kdy: Od sobotu 11. ledna do 7. února

Členové a hosté Volného sdružení umělců Čech, Moravy a Slovenska představí obrazy a fotografie. Nezávislé sdružení hlavně neprofesionálních umělců různého zaměření se v galerii Spektrum setkává pravidelně.

Setkání pro pozůstalé v hospici Jordán

Kdy: V sobotu od 10 hodin

Kde: Hospic Jordán Tábor

Zemřel Vám někdo blízký? Je Vám smutno a ptáte se co dál? Hledáte způsob jak se se ztrátou vyrovnat? Potřebujete si o tom s někým popovídat? Hospic Jordán nabízí od 10 hodin k tomuto účelu společné setkání.

Účast je zdarma, setkání je maximálně pro 10 lidí.