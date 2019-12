Bezplatný orientační závod pro děti, žáky i dospělé. Vhodné i pro nejmenší děti s rodiči.

Závod je určen především pro děti a žáky do 16 let. Závod mohou účastníci běžet samostatně nebo s doprovodem. Závodu se mohou účastnit i dospělí.

Pro závodníky jsou přichystány tři tratě od jednoduché až po tu složitou.

Shromaždiště závodu bude v prostoru letiště u Čápova dvora v Táboře. Stačí přijít a vše potřebné bude vysvětleno a ukázáno. Start účastníků závodu proběhne v čase od 9,30 do 10,30 hod., dle příchodu. Po doběhu obdrží závodníci do 16 let diplom a drobné ceny.

Závod je bezplatný a to včetně zapůjčení čipu k ražení kontrol. Po závodě, každý účastník obdrží lístek s dosaženým časem. V klubovně pak možnost dát si teplý čaj.