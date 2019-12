Kdy: V pondělí 30. prosince od 21 hodin Kde: Náměstí Republiky u kašny v Soběslavi

V pondělí 30. ledna se do ulic vydají běžci tří kategorií, poprvé za 32 let vyběhnou od soběslavské kašny. | Foto: Deník / Redakce

V předvečer silvestra poměří milovníci běhání síly na Silvestrovském běhu, který s každým rokem přidává na délce, kvalitě i kvantitě. Převážná většina programu se tentokrát odehraje na zrekonstruovaném náměstí. Účastníci se mohou těšit na občerstvení i kulturní program. Zahájení začíná ve 21 hodin, děti do 10 let startují ve 22 hodin, starší od 11 do 14 let o čtvrt hodiny později. Hlavní závod pro dospělé na 2019 metrů bude zahájen úderem půlnoci. Poprvé v historii běhu je start i cíl u kašny.