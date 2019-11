Výstava: Soběslav 1989!

Kdy: Od 1. do 24. listopadu denně kromě pondělí od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin Kde: Rožmberský dům, Soběslav

Rožmberský dům po dobu výstavy zdobí portrét Václava Havla. | Foto: Lenka Pospíšilová

Sametová revoluce po 30 letech. Návštěvníci si díky fotografiím, plakátům, dokumentům a dobovým předmětům připomenou, jak toto hektické období prožívali lidé v Soběslavi. Expozice mapuje dění ve městě a nejbližším okolí od 17. listopadu 1989 až do prvních svobodných voleb v červnu 1990 a především vznik a začátky činnosti soběslavského Občanského fóra. K vidění jsou dobové noviny, plakáty, fotografie, výzvy, provolání, vtipy, předvolební kampaň…Nechybí ale ani takové unikáty jako psací stroj, na kterém byly opisovány vystavené texty, například zpráva o postoji místních podniků ke generální stávce, seznam perzekuovaných obyvatel Soběslavska, či slova, která tehdy zaznívala z městského rozhlasu.





Autor: Lenka Pospíšilová