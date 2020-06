KDY: 26. 6.

KDE: Chlum u Křemže

ZA KOLIK: 200 Kč

Cihelna – Vystupovat, dvoudenní hudební festival, který funguje od roku 2006 v Chlumu u Křemže, se letos koná po patnácté. Začíná v pátek 26. června. V 17.30 h ho zahajuje kapela Above. Dále zahraje Theory of Everything a River of the Lost Souls. Hvězdou večera bude Xavier Baumaxa. Ten zpívá od 20.30 h. Vystřídá ho Venera. Vstup na pátek 200 Kč, na oba dny 250 Kč.