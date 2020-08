KDY: do 28. srpna

KDE: Galerie 140, Tábor

ZA KOLIK: 20/10 Kč

V táborské Galerii 140 si prohlédnete až do 28. srpna výstavu Pod čepicí. Tam vás čekají optické klamy. Roztočíte zeotrop, zkusíte si stroboskop, skanimaci i polarizaci. Dokonce si vytvoříte vlastní thaumatrop či stroboskopické kolečko, které si na výstavě otestujete. Vstupné 20/10 Kč. Otevřeno je od pondělí do neděle od 10 do 12 a od 13 do 17 h.