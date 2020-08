KDY: Do 2. srpna

KDE: Vodárenská věž, Tábor

ZA KOLIK: Zdarma

Až do 2. srpna si můžete ve vodárenské věži v Táboře prohlédnout výstavu Kamily Doubkové, mladé výtvarnice. K vidění budou její malby a perokresby. Otevřeno je od pondělí do neděle od 10 do 12 h a od 13 do 17 h. Vstup zdarma.