KDY: Do 18. října

KDE: Bechyně, galerie muzea, sál

ZA KOLIK: 50/40 Kč

Skauting v Bechyni slaví sto let. K tomuto výročí v místním muzeu vznikla výstava, kde nahlédnete do dochovaných dokumntů spojených se skautingem zde, prohlédnete si fotografie a dozvíte se o mistní historii. Kromě galerie se program koná i v sálu muzea, kde se můžete zúčastnit hravé části o lesní moudrosti. Výstava trvá do 18. října.