Víte, co to je zeotrop, stroboskop, skanimace a polarizace? Zjistíte to v Táboře na výstavě Pod čepicí

o optických klamech. Poznáte je v Galerii 140, kde si zkusíte právě zeotrop, stroboskop, skanimaci i polarizaci, a to už jen do 28. srpna. Na expozici

též pochopíte, jak fungují vlastnosti světla. Otevřeno je od pondělí do neděle od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin. Vstupné činí 20 nebo 10 korun.