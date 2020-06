KDY: Do 24. července

KDE: Galerie U Radnice, Tábor

ZA KOLIK: 20 Kč

Tábor – V současné době se v táborské Galerii U Radnice můžete podívat na výstavu fotografií a obrazů Jana Saudka. Ta vznikla k jeho 85. narozeninám. Zajímavé je, že Jan Saudek obrazy příliš často nevystavuje, vidět je zde však můžete až do 24. července. Otevřeno je denně od 10 do 12 a od 13 do 17 h. Zaplatíte 20 Kč.