KDE: Hluboká nad Vltavou, https://www.nzm.cz/navstivte-nas/virtualni-prohlidka-narodniho-zemedelskeho-muzea

Hluboká nad Vltavou – Národní zemědělské muzeum zve nyní své návštěvníky do svých prostor online. Tak je tomu i s jihočeskou pobočkou, Muzeem lesnictví, myslivosti a rybářství, která se nachází v zámku Ohrada v Hluboké nad Vltavou. Na panoramatických 3D prohlídkách uvidíte například suterén a vstup do muzea. Dále si prohlédnete hlavní sál s loveckými obrazy, které se nedávno po osmdesáti letech vrátily, i když jen jako kopie na zámeček. Namaloval je Johann George de Hamilton a zdobily stěny sálu přes dvě stě let. Kopie jsou zasazeny do originálních zrestaurovaných rámů. Nahlédnout můžete také do expozic přes příspěvky Poslední úlovky a Počátky novodobého rybářství. Virtuální prohlídky muzea na zámku Ohrada naleznete na https://www.nzm.cz/navstivte-nas/virtualni-prohlidka-narodniho-zemedelskeho-muzea.