KDY: Do konce září

KDE: Mezinárodní muzeum keramiky, Bechyně

Hrdějovická keramika 60. let 20. století je až do konce září k vidění v bechyňském Mezinárodní muzeu keramiky. Seznámíte se keramikou družstva Jihotvar Hrdějovice a její produkcí, stejně tak s předním návrhářem družstva, kterým byl talentový výtvarník a keramik Antonín Škoda. Otevřeno denně od 10 do 18 h.