KDY: Do 20. října

KDE: Tábor, Galerie U Radnice

ZA KOLIK: 10/20 Kč

Na výstavě Splendid Observation: Deníky a jiné záznamy v táborské Galerii U Radnice si můžete do 20. října prohlédnout výstavu dvaceti autorů. Najdete zde jejich kresby, poznámky, sešity, zápisky z cest a další zážitky. Připomínají New York, Indii, pivo v Tel Avivu, narození dítěte, zlomený obratel, metalové turné a další. Otevřeno je od pondělí do neděle od 10 do 12 a od 13 do 16 h. Vstupné 10/20 Kč.