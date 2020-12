KDY: Období adventu

KDE: Divadlo Oskara Nedbala

V těchto dnech si můžete prohlédnout v historickém vchodě do táborského Divadla Osakara Nedbala Divadelní betlém Máši Valterové. Přístupný je od pondělí do neděle mezi 10. a 16. h, o víkendech přijďte od 10 do 18 h. U betléma si navíc každou adventní neděli poslechnete koncert z balkonu, kterým vás muzikanti adventně naladí. O druhé adventní neděli, tedy 6. prosince, vás čeká Vánoční vytrubování Takvintetu Richarda Mlázovského. Zahrají vám na trumpetu Richard Mlázovský a Štěpán Tůma, na lesní roh Eliška Zelenková, na trombon Jan Mlázovský a na tubu Zdeněk Hovád. Kvintet vystoupí v 17 h. Vstup je volný.