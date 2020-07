KDY: 29. 7. - 25. 9.

KDE: Galerie U Radnice

Umělec a ilustrátor Petr Nikl bude v Táboře v Galerii U Radnice vystavovat se svou dcerou. Expozice Petra a Anny Niklových nese název 22 let. Představuje ilustrace umělce, které vytvořil ve svých 22 letech. K vidění budou také ilustrace Anny Niklové ke knize Ivy Mrkvičkové Kryštofe, hoď mi žlutou, jejíž děj je zasazen právě do Tábora. Vernisáž se koná 29. července v 17 h. Chybět nebudu performace v podání Petra Nikla. Výstavu si prohlédnete do 25. září.