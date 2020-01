Městský úřad v Táboře zve do Českých Budějovic na první výstavu, která se věnuje letošnímu výročí města. Tábor si bude po celý rok 2020 připomínat 600 let od svého založení.

Výstava nese název 600 let na hoře Tábor a veřejnost si ji může prohlédnout od 8. do 31. ledna v prostorách Krajského úřadu Jihočeského kraje v ulici U zimního stadionu 1952/2.

Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 8. ledna ve 13 hodin. Otevírací doba výstavy je v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 16 hodin a v pátek od 8 do 14 hodin.





Jak sdělila galeristka města Tábora Žaneta Salusová, návštěvníci se mohou těšit na velkoformátové fotografie a také 3D fotografie města (diváci si je prohlédnou s pomocí 3D brýlí) nebo na první náhled chystané knihy Tábor O městě – pevnosti. Křest této publikace je v plánu na konci března v Táboře. Většina fotografií mapuje táborskou současnost a zachycuje rozmanitost města, část snímků pochází z archivu táborského Muzea Šechtl & Voseček.





Středeční vernisáži bude mimo jiné přítomen táborský starosta Štěpán Pavlík, který příchozí seznámí s hlavními akcemi výročního roku 1420 – 2020. Českobudějovickou vernisáž je možné vnímat jako ostrý start táborských oslav, jejichž program zájemci najdou na www.visittabor.eu/600let.