Další již tradiční ročník netradiční silvestrovské oslavy ryze evropského a osobitého pojetí tentokráte čínského nového roku myši se uskuteční již tuto sobotu od 16 hodin ve spolkovém domě Střelnice.

V malém sále si nejdříve užijí promítání krátkých tématických pohádek, hry, soutěže i vystoupení kouzelnice Magic Rosa hlavně děti.

Ve večerním bloku to rozbalí táborští To Be Delirious (psychedelichard rock), kapely Utíkej! (punk-rock), The Two Eggs (punk) a vystoupí i kytarista Jiří Šorm. Část výtěžku bude věnován organizaci Za práva zvířat.

K pohoštění budou nově návštěvníci moci ochutnat sýrové speciality a další pochutiny. Můžete se opět těšit na originální výzdobu všech prostor, kuriózní tématické masky, které doufáme, že si rovněž účastníci oslav i sami přinesou.

V tombole pak lze opět vyhrát stovky různých hodnotných cen. O půlnoci nebude samozřejmě chybět slavnostní přípitek šampaňským ani bombastický

ohňostroj, který z ekologických důvodů a šetrnosti k volně žijícím zvířatům proběhne pouze na plátně.



Veškeré další podrobnosti, kontakty a možnost rezervace míst naleznete na www.cinskynovyrok.cz a www.facebook.com/cinskynovyrok.