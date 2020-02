Kdy: V pátek 28. února od 18 hodin do 24 dubna Kde: Muzeum a galerie Fara Planá nad Lužnicí

Obrazy Jitka Hilská. | Foto: Galerie v Zahradě

Obrazy a obrázky: Jitka Hilská, Marcela Burdová: od 28. února do 24. dubna. Otevřeno je od úterý do pátku od 13 do 16 hodin.