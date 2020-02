Kdy: V neděli 9. února od 10.30 hodin Kde: Kulturní dům Soběslav

O popleteném království. | Foto: Plakát akce.

Kdesi za horami, za řekami v daleké zemi je království, kde vládne král Popleta II. Spí na stole, jídlo má v posteli a stále si plete své dcery. Moc by si přál, aby se mu už nic nepletlo, ale to by musel získat kouzelné jablíčko, které po ochutnání umí dát vše do pořádku. Zda král jablíčko získá, zjistí děti v hudební pohádce. Hrají Jaroslav Beneš a Kateřina Tomanová.