Kdy: V neděli 10. listopadu od 17 hodin Kde: Café a knihy Jednota, Tábor

Ilustrovaná ústava. | Foto: archiv Café a knihy Jednota

Vernisáž a diskuze. Jaké jsou základní hodnoty naší země? Nad knihou Ilustrovaná ústava se sejdou Nikola Klímová a Jindřich Janíček z nakladatelství Take Take Take. V Jednotě ji představí i výstava sítotisků.