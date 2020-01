Přijďte se podívat, v čem se vozili vaše babičky a dědečkové, maminky a tatínci.

Na výstavě budou k vidění dětské kočárky až do 70. let 20. století. Otevřeno je od úterý do neděle od 10 do 12 a od 13 do 16 hod.

Vstupné je 20, snížené 10 Kč.