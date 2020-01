Spolkový dům Střelnice ve spolupráci s Městkou knihovnou Tábor uvádí Divadlo MaléHry: Pohádky a MaléHry

Žijí mezi námi. Čarodějnice, strašidla, hastrmani i podivné okřídlené bytosti.

Žijí v našich domácnostech, v šuplících sekretářů, kredenců a skříní. Stačí jen otevřít dveře od domu, nebo dvířka skříňky a jsou tu!

Anebo jednoduše otevřete naši pohádkovou knížku.„Pohádky a MALÉhRY“ to je deset veselých pohádek, plných podivných pohádkových bytostí, spousta barevných obrázků a taky malé kartonové divadlo s loutkami, se kterými si každý může zahrát vlastní divadelní představení. Znáte Můvu, kredencové strašidlo, pohádkového dědečka, co vám splní za kousek chleba přání, čerty, co chodí do školy, nebo Emila- lesní strašidlo, které se bálo strašit? Ne? Tak si o nich něco přečtěte v naší pohádkové knížce.”

Odpoledne plné překvapení, divadla, čtení, čaje ze samovaru…

pro děti od 4 let

vstup: 70,- (na místě, hodinu před představením)