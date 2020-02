XXVI. ročník celostátní přehlídky klasické amatérské divadelní tvorby, která se nese v duchu „Za mnoho peněz málo muziky“.

Pátek 31. ledna

19.00 /VS/ Zahájení

19.05 /VS/ BDS Lužnice Srdce pro krále

21.30 /MS/ Divadlo Refektář Co není přece je

Sobota 1. února

10.00 /VS/ N. K. N. Jemnice Na správné adrese

13.30 /VS/ Ochotnický spolek ŽUMPA Klub

14.15 /MS/ Bezchibi We are the talents

15.40 /VS/ Divadelní spolek Náplavka To jsme my! Náplavka grotesque

19.00 /VS/ DS Amartum Zločin v přístavní krčmě

20.40 /MS/ DS Tyl Říčany Neběhej s nůžkama v ruce

Permanentka na celou přehlídku stojí 250 korun, vstupné na jednotlivá představení 50 korun.