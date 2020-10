KDY: 4. října

KDE: KD Soběslav

ZA KOLIK: 480 Kč

Vysoká škola improvizace. Přijďte se podívat do Kulturního domu Soběslav v neděli 4. října. Tam se dokonce ve dvou časech, a to v 17.30 a ve 20 h, představí baviči z oblíbeného pořadu z televize Partička. Těšte se na spoustu zábavy a improvizace, kdy ani sami účinkující neví, co přijde teď. Bez publika by to ovšem nebyla taková show. Vystoupí Michal Suchánek, Igor Chmela, Richard Genzer, Michal Novotný, moderátoři Dano Dangl nebo Dalibor Gondík a hudebník Marián Čurko. Vstupné od 480 korun. Partička v Soběslavi byla přesunuta z dubna a pak následně z května na tento termín.