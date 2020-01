Další díl projektu Vesmírný Tábor 2020 se uskuteční od 18 hodin v Gymnáziu Pierra de Coubertina.

V posledních letech se stále zvětšuje počet objevených exoplanet, které by mohly být cílem mezihvězdných letů. Nacházejí se i u těch nejbližších červených trpaslíků. To je nejčastější typ hvězdy a byly by prvním cílem případné lidské expanze do vesmíru. Na téma pohovoří Vladimír Wagner