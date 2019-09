ZOO Tábor sbírá kola pro Afriku





ZOO Tábor se zapojila do projektu Kola pro Afriku. Se zástupci projektu se dohodli, že se zoologická zahrada stane dalším sběrným místem kol na Táborsku.

Děti v Africe jdou do školy často třeba dvanáct i více kilometrů a často tam právě z těchto důvodů moc nechodí nebo nedorazí vůbec. Díky vašemu daru se gambijský školák může svému studiu značně přiblížit. Vzdělání je totiž jediným možným a dlouhodobým "lékem" na velmi nejistou budoucnost tohoto kontinentu.

Pokud máte i vy doma ve stodole, sklepě či na půdě staré kolo, které již léta nepoužíváte a s největší pravděpodobností používat nebudete. Jestli je to kolo horské, Eska, Favorit, Ukrajina, BMX, Sobi 20 je v zásadě jedno. Kolo je přece jenom kolo, ale to horské obstojí v africkém terénu asi nejlépe. A pokud je ve špatném technickém stavu, tak to vůbec nevadí. V rámci projektu, který se řadí mezi udržitelné, jsou zapojeni aktivně ostravští vězni ve výkonu trestu, lidé bez domova a další komunity, kteří kola před převozem do Gambie opraví, připraví na transport a uzpůsobí africkým cyklistickým podmínkám.

V Gambii na ně čekají proškolení místní technici, kteří jsou placeni danou školou. Po úplném rozbití je kolo zrecyklováno v africkém kreativním stylu. Darovat můžete také náhradní díly na kola, nářadí, použité helmy, reflexní vesty a další cyklistické pomůcky.

Za každý dar pořadatelé předem děkují, nezapomeňte, že každé kolo má dvě duše!

Více informací na webu: kolaproafriku.cz

Sběrné místo Táborsko/ZOO Tábor: pověřený pracovník Ondřej Kott

ondrej.kott@gmail.com, telefon: 778 468 386