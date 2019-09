Zápis do Montessori MŠ Pampeliška

Zveme Vás na zápis do Česko-anglické Montessori školky Pampeliška!

Budete mít možnost se setkat přímo s ředitelkou školky Alexandrou Partlovou, podívat se do tříd, seznámíme vás s naší filozofií a se vším podstatným. Samozřejmě se budete moci zeptat na vše, co vás zajímá. Respektujeme individualitu každého dítěte, jeho individuální rozvoj, zájmy, způsob chování a učení se. V rámci programu se děti učí anglický jazyk podle ucelené a návazné metody „Think in English“.

Termín zápisu je třeba předem telefonicky domluvit na čísle 604 375 619.

Z důvodu plné kapacity přijímáme rezervace míst již na školní rok 2020/2021.