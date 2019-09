Zamilovaný sukničkář, Lukáš Vaculík

Veselí nad Lužnicí, kulturní dům

Středa 14. listopadu od 19.30 hodin: Zamilovaný sukničkář. Divadelní komedie s množstvím vtipných zápletek a překvapivým závěrem. V hlavní roli Lukáš Vaculík.

Harry, záletný americký velvyslanec ve Velké Británii, řekne své ženě Lois, že odjíždí na víkend do Skotska hrát golf. Jeho žena i dcera se chystají také pryč, on se rozhodne využít situace a vrátí se tajně do prázdného domu, jelikož si naplánoval milostné dostaveníčko se sousedkou Marianne.