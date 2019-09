Zoo Tábor

Od 24. listopadu do 31. prosince od 9 do 17 hodin (o víkendu a ve svátek)

Za ozdobu do zoo zdarma je příležitost pro šikovné děti. Každé dítě, které donese od 24. listopadu do 31. prosince ručně vyrobenou ozdobu na stromeček z přírodních materiálů bude mít vstup do zoologické zahrady zdarma.