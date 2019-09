Za jedničky do zoo zdarma, za vyznamenání za polovic

Od pátku až do neděle se do táborské zoologické zahrady podívají jedničkáři zdarma. Navíc školáci, kteří se pochlubí vyznamenáním, zaplatí jen poloviční vstupné. Zoo Tábor takto každoročně odměňuje děti za jejich celoroční úsilí, protože vzdělání považuje za jednu z nejdůležitějších investic do budoucího života. U pokladny stačí ukázat čitelnou kopii vysvědčení, originál není potřeba. Otevřeno je od 9 do 18 hodin.