Výstava Šárka Coganová - Příběhy krajiny

Muzeum a galerie Fara





Výstava Příběhy krajiny od Šárky Coganové bude zahájena vernisáží v pátek 2. listopadu v 18 hodin, výstavu zahájí docent Vladimír Šavel a pěvecky ji doprovodí plánský sbor Harmonie. Veřejnosti bude přístupná od úterý do pátku od 10 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin a potrvá do 21. prosince.