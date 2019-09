Výstava obrazů Josef Šarman, Daniela Mlynarič a Viera Ráčková

Slavnostní vernisáž výstavy se koná v pátek 30. srpna v 18 hodin v Muzeu a galerii Fara v Plané nad Lužnicí.

Úvodního slova se chopí Pavel Talich, zahraje klarinetové duo Karel Biško a Jan Perník.

Jedná se o spektrum tvorby československého umělce a dvou slovenských umělkyň ze skupiny HALA-BALA. Výstava bude veřejnosti přístupná do 1. listopadu. Otevřeno je od úterý do pátku od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin a o víkendu od 14 do 17 hodin.