Výstava malíře a ilustrátora Borise Jirků

Galerie U Radnice

Slavnostní vernisáž výstavy Borise Jirků se koná ve středu 30. ledna v 17 hodin v Galerii U Radnice.

Známý malíř a ilustrátor se do širokého povědomí dostal ilustracemi knih G. G. Márqueze nebo M. Bulgakova. Pro tvorbu je typická expresivní barevnost, dynamická perspektiva a figurativní charakter. Vstupné je zdarma.

Výstava bude veřejnosti přístupná do 1. března. Otevřeno je kromě pondělí denně od 10 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin.