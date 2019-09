Výstava 1. republika pomáhá dobré věci

Ve středu 26. září byla zahájena vernisáží výstava tématických fotografií ve stylu 1. republiky. Není to ledajaká výstava, ale charitativní, má za cíl podpořit z výtěžku stacionář Klíček a potrvá do 10. listopadu. Otevřeno je denně od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin mimo pondělí.

Stacionář Klíček , který podpoří výtěžek ze vstupného, poskytuje služby uživatelům s mentálním a kombinovaným postižením. Fotografický projekt Angela Purgerta, který se nechal inspirovat atmosférou první republiky a vytvořil tak originální fotografie navozující tehdejší dobu obrazem vyšší společnosti. Vstupné je 20 Kč, snížené 10 Kč.

Navíc v sobotu 13. října v rámci Dne otevřených ateliérů bude vstupné zdarma.