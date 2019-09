Vladimír Nosek - Horizontály a vertikály

Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí n. L. zve na výstavu z díla člena Volného sdružení umělců jižních Čech Vladimíra Noska z Jindřichova Hradce. Vernisáž se uskuteční v pátek 3. 5. od 17 h.

Vladimír Nosek se v poslední době věnuje především koláži, kterou zpracovává klasickými postupy pomocí lepidla a nůžek. Často pracuje s geometrií a grafickým citem, které občas oživí surrealistickým prvkem. Prvotní námětově rozrůzněné koláže postupně vystřídaly ucelené soubory pevně svázané tématem i způsobem zpracování. V posledním období stále více inklinuje k abstraktnímu zobrazení s využitím úzkých proužků v horizontálním a vertikálním směru a různých geometrických tvarů. Společným rysem zůstává barevná střídmost, grafická preciznost a ucelená kompozice. Název výstavy symbolizuje dva základní aspekty, formální provedení koláží a určitý ideový náboj vyjadřující hloubku a šíři lidského vnímání.

Výstava potrvá do 2. 6. a najdete jí ve Smrčově domě.

Blatské muzeum: Smrčkův dům Soběslav

Otevřeno od 1. května do 30. září

od úterý do neděle od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin.