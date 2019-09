Velikonoční běh 18. ročník

V pondělí 22. dubna bude kolem restaurace u řeky Lužnice živo.

Sportovní odpoledne připravil spolek kondičních a rekreačních běžců Evy Pláničkové, záštitu nad akcí drží odbor školství a tělovýchovy táborského městského úřadu.

Prezentace sportovců začíná ve 12 hodin, účastníci běží na vlastní nebezpečí. Děti do 10 let startují v 13 hodin. Muži, ženy a děti do 15 let se na patnácti set metrovou trasu vydají o půl druhé. Hlavní závod pro ostatní kategorie na 7,5 kilometru odstartuje úderem 14. hodiny.

Startovné do hlavního závodu stojí 100 korun, rekreační běh 50 korun, děti platí pouze 20 korun.

Nebudou chybět věcné ceny pro tři nejlepší v každé kategorii, tombola po vyhlášení časů. Možnost občerstvení přímo v restauraci.