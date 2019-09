Blatské muzeum ve spolupráci se římskokatolickými farnostmi regionu pořádá unikání výstavu betlémů s názvem Kde nocovat budem?.

Výstavu dřevěných betlému z Tábora a okolí můžete shlédnout v Rožmberském domě každý den kromě pondělí od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin nejpozději do 19. prosince. Potom se betlémy vrátí zpět do kostelů.