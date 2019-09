V rámci Táborské muzejní noci se v chýnovské Bíkově vile koná v pátek 31. května Den otevřených dveří. Vstupné je po celý den zdarma!

Vila bude otevřena od 10:00 do 12:00, od 13:00 do 17:00 a od 19:00 do 22:00 hodin