Táborská muzejní noc

Chcete potkat Čokožrouta či konečně najít Svatý grál? A co takhle trochu středověkého mučeníčka? Nebo raději kominíka pro štěstí? Čtvrtý ročník Táborské muzejní noci bude očividně plný překvapení. A to není zdaleka všechno. Na pátek 31. května je toho připraveno mnohem víc!

Kupříkladu v Galerii U Radnice to bude hýřit všemi barvami. O výstavní prostory se tu podělí přední český představitel lyrické abstrakce a člen skupiny 12/15 Pozdě, ale přece, Ivan Ouhel a jeho partnerka Eva Adamcová se svými grafikami. Páteční muzejní noc v galerii oživí vystoupení táborského talentovaného muzikanta Ondry Kříže.

„Stočtyřicítka“ zve návštěvníky na Kominickou výstavu, kterou město Tábor pořádá ve spolupráci se Spolkem pro založení muzea kominického řemesla. Věděli jste kupříkladu, že v některých zemích lidé věří, že nevěsta bude mít štěstí, pokud kominíka spatří ve svůj svatební den? Nebo že ve viktoriánské Anglii dělaly tuto profesi často děti, protože se díky své malé postavě dokázaly protáhnout úzkým komínem? Výstava je přístupná po celou dobu konání muzejní noci, od 19 do 21 hodin se tu bude také malovat na obličej s Romanou Laštovičkovou. Do obou galerií je vstup volný.

Chybět nebude ani Husitské muzeum, i když zde letos probíhá rozsáhlá rekonstrukce. Návštěvníky láká do chodeb středověkého podzemí, kde se na několika zábavných stanovištích seznámí, k čemu se sklepy v minulosti používaly. A kdo má pro strach uděláno, může nahlédnout do prostor, kde se dříve věznily hašteřivé ženy. Táborští kupci tu totiž předvedou, co to obnášelo, když jste se ve středověku dostali do rukou kata a jeho důmyslných mučicích nástrojů. Otevřena bude i expozice Husité a navštívit budete moci také vyhlídkovou věž Kotnov. Jako vstupné si připravte jednu minci libovolné hodnoty, pomůžete tak muzejníkům se statistikou návštěvnosti.

Pokud budete zrovna přecházet z muzea do muzea, z galerie do galerie, můžete cestou potkat podivného tvora, který bude rozdávat letáky. Říkají mu Čokožrout a jak správně usuzujete, zrodil se v táborském Muzeu čokolády. Komu se Čokožrout zalíbí, může si jeho podobiznou ozdobit vlastní čokoládu vyrobenou ve výtvarné dílně. Návštěvníci za speciální festivalové vstupné v hodnotě 50 korun uvidí v muzeu mimo jiné i největší čokoládový interaktivní vlak v Čechách. Děti mají po tuto magickou noc vstupné zdarma.

Stovka zcela nových exponátů a celá řada exkluzívních modelů jako například Aston Martin Jamese Bonda, legendární Bugatti Chiron či Ford Mustang ze zlatých šedesátých let vás zcela jistě okouzlí v Muzeu lega, jehož stálá expozice patří stále mezi největší svého druhu nejen v Jihočeském kraji. Navíc se muzeu podařilo po více než pěti letech získat „Svatý grál“ z řady LEGO Architecture. Tento zcela unikátní kousek si můžete prohlédnout pouze zde.

Do společné muzejní noci se již tradičně zapojilo také Muzeum pivovarnictví v táborské Besedě. Tady se můžete těšit na vernisáž výstavy fotografií z archivu Šechtl a Voseček s názvem Táborské sochy. Chybět nebude ani prohlídka pivovaru, hudební vstoupení a věhlasné sladké pohoštění od cukrářských učňů. Po prohlídce muzea si navíc můžete zajít na točené pivo Lichvice, které se vaří přímo pod Besedou. Vstupné se neplatí.

V rámci muzejní noci ožije Žižkovo náměstí společně s moderátorem Danielem Čechtickým, který bude zvát na pódium stálé i ty nově vycházející hvězdy nejen táborského hudebního nebe. Zazní tu poprock v podání brněnské kapely Platonic, střídat je bude Tereza Krippnerová and the Masters.

Muzejní noc, která se koná 31. května 2019 v čase od 19 do 23 hodin, zastřešuje již tradičně Odbor kultury a cestovního ruchu Tábor. Akce je součástí celorepublikového festivalu muzejních nocí, který letos slaví již patnácté narozeniny.