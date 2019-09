Svatováclavský výšlap





Mladá Vožice - Pořadatelé zvou na čtvrteční turistický pochod Svatováclavský výšlap, jehož devátý ročník pořádá Klub českých turistů Tábor ve spolupráci s Farností Mladá Vožice.

Start pochodu je v 8 hodin na faře v Mladé Vožici. Hlavní trasa délky 21 km vede přes Malý a Velký Blaník do Louňovic, odkud je zajištěn odvoz autobusem. Letošní nová trasa přes zlatodůl Roudný a Libouň nabízí naučnou stezku na Roudném nebo nahlédnutí do románské rotundy sv. Václava v Libouni. Návrat do Mladé Vožice je předpokládán kolem 17. hodiny.

Pro děti je připravena hra na trase 10 km kolem hradu Šelmberk.