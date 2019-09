Strom pro život - život pro strom: Ke kořenům

12. 9. v 9:00 až 13. 9. v 16:00





Hotel Palcát 9. května 2471, 390 02 Tábor

Cílem letošní konference je poskytnout účastníkům alespoň částečně možnost pochopit svět stromů pod zemí. Hlavní tematické bloky konference budou zaměřeny na architekturu kořenového systému; stavbu kořene, vodní režim a látkovou výměnu; půdu jako ekosystém a prokořenitelný prostor v podmínkách městského prostředí. Součástí bude i studentský blok a blok aktualit.

V rámci konference bude i prostor pro vzájemné sdílení zkušeností v otevřených diskusích k tématům Zálivka vzrostlých stromů a Risk management ve stromolezení. Nedílnou součástí budou i praktické workshopy, jako například Projekty ochrany dřevin při stavební činnosti, kde se účastníci na několika modelových situacích a ukázkách vypracovaných projektů naučí, jaké náležitosti by měl takový projekt mít, na co dát pozor a co neopomenout.

Záštitu převzal místostarosta Václav Klecanda.

Podrobnosti a přihlášení: http://www.szkt.cz/akce-szkt-clanky/strom-pro-zivot-zivot-pro-strom-xviii.-ke-korenum.html

Doprovodný program pro veřejnost:

Středa 11.9.; 16.00 - 17.00 Ukázka odborného ošetření stromu s komentářem na Křížíkově náměstí, Tábor





PROGRAM

Čtvrtek 12.9.2019

(registrace 8:45 - 9:30, přednášky 09:30 - 15:45, volitelný program 16:15 - 18:15, společenský večer od 19:00)

Blok I. Architektura kořenového prostoru

Architektura kořenového prostoru v "optimálních podmínkách"

doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc. | LDF MENDELU Brno

Architektura kořenového prostoru v "běžných" (městských) podmínkách

- v jednání -

Vliv technologie a pěstování dřevin na architekturu kořenového systému

Martin Kusý | BRUNS Pflanzen

Souvislost rozložení a narušení kořenového systému se stabilitou stromu

Ing. Aleš Kučera, Ph.D. | LDF MENDELU Brno

Blok II. Fyziologie, vodní režim a příjem minerálních látek

Stavba a fungování kořene, tvorba adventivních kořenů

Doc. Ing. Josef Urban, Ph.D. | LDF MENDELU Brno

Příjem vody a vodní režim stromu

Doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc. | VÚKOZ, v.v.i.

Příjem minerálních látek a stopových prvků

Doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc. | VÚKOZ, v.v.i.

Solení

Doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc. | VÚKOZ, v.v.i.

Blok III. Půda a jeho biotop

Hodnocení substrátů pro stromy, interpretace pedologického průzkumu a vylepšní půdy

Ing. Martin Dubský, Ph.D. | VÚKOZ, v.v.i.

Substráty pro stromy v praxi zahradnických realizací

Aleš Kurz | Zahradní architektura Kurz s.r.o.

Vylepšení fyzikálních vlastností půdy na stranovišti stromu

Markéta Svobodová | Zahradní Architektura Kurz s.r.o.

Význam mykorhizních symbióz pro existenci dřevin ve městech

Ing. Jiří Rozsypálek | LDF MENDELU Brno

Blok IV. Volitelný program - Workshopy, exkurze, diskuze

Tento program je pro účastníky konference pořádán nad její rámec a kapacita je zde omezena.

DISKUSE: Zálivka vzrostlých stromů

Ladislav Kejha, Ing. Martin Dubský | VÚKOZ, v.v.i., Ph.D., Ing. Katarína Ruschková | Město Jihlava, Moderátor: Ing. Alexandra Koutná | Město Brno

DISKUSE: Rozbor rizikových situací ve stromolezení a jak jim předcházet

Jindřich Pražák | ABA, Petr Ledvina | WorkSafety, Hana Kaplanová, DiS., Ing. Petr Růžička | BAOBAB, Moderátor: Ing. Pavel Wágner/Ing. Marek Žďárský | ARBONET

PROCHÁZKA: Zahradnické zajímavosti města Tábor (pro maximálně 30 účastníků)

Ing. Blanka Candrová | Město Tábor

EXKURZE: Botanická zahrada Tábor (pro maximálně 30 účastníků)





Doprovodný program pro veřejnost:

18.15-19.00 Odborná procházka na téma veřejná zeleň v centru města Tábora

Společenský večer - věnovaný vzpomínce na Ing. Františka Smýkala (při příležitosti 10-ti let od jeho úmrtí)

Pátek 13.9.2019

(přednášky 8:45 - 14:45, volitelný program 15:10 - 16:40)

Blok V. Studentský blok

Prezentace vybraných studentských prací

garant Ing. Jiří Rozsypálek | LDF MENDELU Brno

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na lokalitě Třešňový sad Kosíř lomy | Bc. Karel Novák

Testování náchylnosti českých proveniencí jehličnatých dřevin vůči patogenní houbě Fusarium circinatum |

Bc. Aneta Lukačevičová

Zhodnocení vlivu vyplnění dutiny na akustickým tomografem detekovaný rozsah poškození | Bc. Daniel Stach

Hodnocení účinnosti přípravků na ošetření ran vzniklých při výchovném řezu mladých dřevin | Josef Nosek

Blok VI. Příklady tvorby kořenového prostoru

Vylepšení prokořenitelného prostoru v uličních stromořadích včetně kontextu využití dešťové vody

Markus Streckenbach, Schverstätigungsbüro Bochum

Výsadba stromu jako odpovědné rozhodnutí

Ing. Ondřej Fous

Blok VII. Aktuality

Vliv stromu na mikroklima ulice

Ing. Karel Slánský | IPR Praha

Novinky v legislativě týkající se péče o dřeviny, zejména novelizace vyhlášky 189/2013 o povolování kácení

Ing. Tomáš Staněk, CSc. | Ministerstvo životního prostředí

Dřeviny do suchého městského prostředí

Ing. Eva Sojková | VÚKOZ, v.v.i.

Blok VIII. Volitelný program - Workshopy, exkurze, diskuze

DISKUZE/WORKSHOP: Jak může vypada projekt ochrany stromů při stavební činnosti? Jak provádět odborný dozor arboristy při stavební činnosti?

Ing. Šárka Weberová | ALL4TREES, s.r.o.

PROCHÁZKA: Rekonstrukce Budějovické ulice v Táboře (pro maximálně 30 účastníků)

Ing. Blanka Candrová | Město Tábor

WORKSHOP: Vylepšení stanoviště pomocí půdního injektoru

- v jednání -



Konferenci moderuje: Ing. Šárka Mazánková

Garant programu: Ing. Šárka Weberová

Změny v programu vyhrazeny



Zahraniční přednášející:



Dr. Markus Streckenbach, Sachverständigenbüro für urbane Vegetation in Bochum (Znalecká kancelář pro urbánní vegetaci)

Absolvent Ruhr Univesität v Bochumu, doktorand na katedře speciální botaniky, v disertační práci se zabýval tématem interakce kořenů s podzemní technickou infrastrukturou.

Zabývá se přes 20 let problematikou týkající se kořenů a kořenových prostorů v městském prostředí, nejprve jako akademický pracovník univerzity a v současné době provozuje soukromou praxi. Je majitelem znalecké kanceláře pro urbánní vegetaci v Bochumu. Má praktické zkušenosti ze zakázek pro obce, soudy i fyzické osoby. Ve své praxi řeší široké spektrum problémů, souvisejících s růstem stromů v městském prostředí (správná výsadba, opatření k ochraně stromů při projekčních pracích a při stavebních činnostech, zhodnocení poškození dřevin při stavebních činnostech, přesazování vzrostlých stromů). Specializuje se zejména na posouzení a návrh stanoviště pro výsadbu stromů a na hodnocení a ochranu kořenových systémů stromů ve městech





Cílová skupina:

Správci zeleně, majitelé a vedoucí zaměstnanci odborných zahradnických firem, arboristé, zájemci o certifikace European Tree Worker (ETW) a Český certifikovaný arborista (ČCA) konzultant, krajinářští architekti a projektanti, učitelé odborného školství, technický dozor investora, studenti odborných škol, odborní pracovníci státní správy. Dále pro zástupce investorů a pro ty kdo posuzují stromy a navrhují plány péče.