Stand-up comedy: Děláme to ve třech

Tábor - Housův Mlýn

Stoupnout si jen tak před publikum, vzít do ruky mikrofon a snažit se přítomné v sále pobavit tak, že budou slzet smíchy, to chce pořádný kus odvahy a komediálního talentu.

Tomuto žánru, který vznikl v Americe už v 50. letech minulého století, se po celém světě neřekne jinak, než Stand-up comedy. U nás teprve začíná, přesto si rychle nachází své fanoušky a my vám slibujeme, že po tomto večeru mezi ně budete patřit i vy. Každé naše představení je naprosto jedinečné, neopakovatelné a je dílem okamžiku i přítomných diváků, protože nikdo netuší, co se stane v další vteřině. Jisté je jen to, že pokud minuta smíchu opravdu prodlužuje lidský život o jeden rok, pak budete odcházet nesmrtelní!

Účinkují: Jan Ťoupalík, Karel Pomahač a Roman Vencl, vstupné činí 100 korun, přestavení trvá 90 minut a jede se bez přestávky.

Akce se koná za podpory Města Tábora v rámci cyklu "Divadlo v podkroví".