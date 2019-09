Spisovatelé do knihoven - Olina Stehlíková

autorské čtení a beseda

Kulturní dům Veselí nad Lužnicí

vstupné: dobrovolné

SPISOVATELÉ DO KNIHOVEN 2018 – 2019

Spisovatelé do knihoven je společný projekt Asociace spisovatelů a dvanácti knihoven České republiky. Městská knihovna Veselí nad Lužnicí byla vybrána do druhého ročníku tohoto projektu, jehož cílem je přivést do knihoven a ke čtenářům známé i méně známé české spisovatele prózy i poezie. Každý měsíc (od září 2018 až do června 2019) k nám zavítá jeden autor a bude nám číst ze svého vybraného díla, těšit se můžete na: Miloše Urbana, Emila Hakla, Adélu Knapovou, Ondřeje Hanuse, Olinu Stehlíkovou, Radku Denemarkovou, Simonu Rackovou, Michala Maršálka, Lucii Faulerovou a Irenu Douskovou.

OLINA STEHLÍKOVÁ

Nar. 1977. Básnířka, časopisecká redaktorka, editorka a literární kritička. Orientuje se především na současnou českou poezii a prózu. Podílela se na přípravě desítek knih, na vzniku antologie Antologie české poezie I. díl, 1986-2006 (Dybbuk, 2007) a spolu s arbitrem Petrem Hruškou na redakci ročenky Nejlepší české básně 2014 (Host, 2014). Debutovala sbírkou Týdny (Dauphin, 2014), za kterou obdržela Magnesii Literu za poezii v témže roce. Experimentální titul vejce/eggs (Dauphin, 2018) předkládá 101 dvojverší a propojuje poezii, překlad a hudbu. V současnosti má k vydání připraveny dva básnické rukopisy.

Městská knihovna Veselí n. L. vždy od 18:30 hodin, vstupné: dobrovolné.