Spisovatelé do knihoven: Miloš Urban

Městská knihovna Tábor uvádí druhý ročník společného projektu Asociace spisovatelů a českých knihoven s názvem Spisovatelé do knihoven.

10 autorských čtení. 10 autorů. 10 knihoven. 10 měsíců.

10 současných českých prozaiků a básníků v naší knihovně.

Autorský večer s debatou každý měsíc od září 2018 do června 2019.

Seznamte se osobně s autory a autorkami kriticky ceněných knih.

Druhý ročník projektu Spisovatelé do knihoven pokračuje návštěvou českého spisovatele, překladatele a redaktora Miloše Urbana.

Viděli jste film Hastrman nebo Santiniho jazyk? Pokud ano, tak pravděpodobně tušíte, kdo je autorem předlohy. Ano, je to náš dubnový Spisovatel do knihovny Miloš Urban. Prozaik, který zaujal už svým debutem z roku 1998 Poslední tečka za rukopisy, který vydal pod pseudonymem Josef Urban. Následovaly romány Sedmikostelí, Hastrman - cena Magnesia Litera za prózu, dále Stín katedrály či Santiniho jazyk. Jeho romány či novely byly zpočátku velmi ovlivněny anglickým gotickým románem, který přetavil do osobité formy. Od roku 2006 píše knihy zasazené do konkrétní doby, ať je to Lord Mord, Praga Piccola, nebo obsahující tajemství jako Boletus Arcanus ad. Poslední román Závěrka (2017), se ale odehrává v přítomnosti a nabízí zas jiný pohled na tvorbu tohoto prozaika.

Čerstvý padesátník Miloš Urban vystudoval moderní filologii na katedrách anglistiky a nordistiky na Filosofické fakultě UK v Praze a nyní pracuje jako šéfredaktor v nakladatelství Argo. Napsal celkem patnáct knih. Jeho knihy byly přeloženy mj. do angličtiny, korejštiny němčiny, španělštiny…chystá se vydání arabské. Miloš Urban pochází z dvojčat a má syna a dvě dcery.